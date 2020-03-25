Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Politika ››Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması Açıklaması - Haberler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırdıklarını bildirdi.

25.03.2020 00:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:48
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması Açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırdıklarını bildirdi.
Twitter hesabından, TBMM'de kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin değerlendirmede bulunan Selçuk, şu bilgileri verdi:
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız."

Kaynak: AA

Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

01:21: Koronavirüs aşısı: "İlk testler yakında geliyor" - Haberler 01:20: İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler 00:58: İtalya'da karantina tedbirlerine uymayanlara cezalar artırıldı - Haberler 00:48: Emekli aylıklarını bin 500 TL'ye çıkaran kanun teklifi kabul edildi - Haberler 00:48: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Kısa Çalışma Ödeneği açıklaması Açıklaması - Haberler 00:29: Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi - Haberler 23:29: Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler 23:29: Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler - Haberler 23:09: Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji - Haberler 22:54: Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir - Haberler 21:35: New York Valisi'nden Trump'a solunum cihazı tepkisi: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin - Haberler 09:34: Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı