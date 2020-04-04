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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan yeni "SUT" açıklaması Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerinin iki katına çıkarıldığını bildirdi.

04.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:48
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan yeni
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerinin iki katına çıkarıldığını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yeni SUT ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında çok sayıda iyileştirme yapıldığını aktaran Selçuk, "Koronavirüs tedbirlerimiz kapsamında, SUT ile karşıladığımız yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkardık." bilgisini paylaştı.
Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Bu süreçte yatarak tedavi gören her bir hastamıza sağlık hizmeti sunan profesyoneller için koruyucu ve bulaşı önlemeye yönelik yüksek maliyet oluşturan bakım hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldık. Yeni koronavirüs tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize de günlük 660 lira ödeyeceğiz. Böylece koronavirüs tanısı konulmuş hastalarımızın tedavisi için hastanelerimize özel bir destek vermiş olacağız.
Yoğun bakım hizmetlerini geri ödeme listesine alarak karşıladığımız yoğun bakım tedavi ücretlerini de iki katına çıkarmış olduk. Yine yoğun bakım şartlarında, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı da geri ödeme listemize aldık."
"İmmün plazma tedavisinin bedelini karşılayacağız"
Bakan Selçuk, sağlık hizmeti sunucuları tarafından sunulan sağlık hizmetleriyle birlikte faturalandırılacak bakım hizmetlerini de ödeme kapsamına aldıklarını ifade ederek şu bilgileri paylaştı:
"Dünya Sağlık Örgütü, salgına karşı yayımladığı bildiride, immün plazma tedavisinin en çok tavsiye edilen potansiyel tedavilerden biri olduğuna dikkati çekti. İmmün plazma veya serumun toplanması için uygun koşulların oluşturularak, bu alanda ilerlemelerin gerekliliğine vurgu yapıldı. Biz de bu doğrultuda ülkemizde, iyileşen vatandaşlarımızın serumlarından antikor temin edilerek koronavirüs tanılı hastalarımızda kullanılması işlemine ait bedelleri karşılayacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Ziya Selçuk, Koronavirüs, Selçuk, Güncel
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