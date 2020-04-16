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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Gamze Pala açıklaması Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rize'nin Fındıklı ilçesinde tartıştığı bir kişi tarafından öldürülen Gamze Pala'nın davasına müdahil olacaklarını belirterek, "Katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu.

16.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:24
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Gamze Pala açıklaması Açıklaması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rize 'nin Fındıklı ilçesinde tartıştığı bir kişi tarafından öldürülen Gamze Pala'nın davasına müdahil olacaklarını belirterek, "Katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şöyle dedi:
"Gamze Pala kardeşimizin katledilmesi hepimizi derinden üzdü. Şiddet bir insanlık suçudur. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız."

Kaynak: AA

Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, Gamze Pala, Rize, Güncel
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