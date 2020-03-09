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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Genç istihdamı için 17 milyon euro...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Genç istihdamı için 17 milyon euro destek sağlıyoruz" dedi.

09.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:40
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Genç istihdamı için 17 milyon euro destek sağlıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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