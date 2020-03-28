Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni korana virüsüne (Covid-19) karşı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni korana virüsüne (Covid-19) karşı yaşlıların en fazla riski taşıyan grupta olduğunu belirterek, huzurevlerini yakından takip etmek üzere, ülke genelinde 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduklarını açıkladı.

28.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:39
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni korana virüsüne (Covid-19) karşı...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni korana virüsüne (Covid-19) karşı yaşlıların en fazla riski taşıyan grupta olduğunu belirterek, huzurevlerini yakından takip etmek üzere, ülke genelinde 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduklarını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni korana virüsüne (Covid-19) karşı... - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:45: İran Cumhurbaşkanı Ruhan: "Korona virüste pik seviyeye hazırız" - Haberler 12:43: Yenikapı sahili ıssız kaldı - Haberler 12:39: KKTC'de korona virüsten ilk ölüm - Haberler 12:39: 'Evde kal' uyarılarını dikkate alarak koro eğitimini uzaktan alıyorlar - Haberler 12:37: Jandarma birimleri 65 yaş üstü vatandaşların istek ve taleplerini yetiştirmeye çalışıyor - Haberler 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum 11:41: İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti - Haberler 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti - Haberler 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı - Haberler 10:37: Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı - Haberler 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler