Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COvid-19 hastalığının en çok etkileyebileceği kesimler arasında bulunan evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerle ilgili yeni tedbirler aldıklarını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA