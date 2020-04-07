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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COvid-19 hastalığının en çok...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COvid-19 hastalığının en çok etkileyebileceği kesimler arasında bulunan evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerle ilgili yeni tedbirler aldıklarını açıkladı.

07.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:44
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COvid-19 hastalığının en çok...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COvid-19 hastalığının en çok etkileyebileceği kesimler arasında bulunan evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerle ilgili yeni tedbirler aldıklarını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COvid-19 hastalığının en çok... - Ekonomi

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