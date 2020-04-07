Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COvid-19 hastalığının en çok...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COvid-19 hastalığının en çok etkileyebileceği kesimler arasında bulunan evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerle ilgili yeni tedbirler aldıklarını açıkladı.
07.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:44
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, COvid-19 hastalığının en çok etkileyebileceği kesimler arasında bulunan evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerle ilgili yeni tedbirler aldıklarını açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi