Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler BakanıZehra Zümrüt Selçuk, Ordu'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir cinayetine müdahil olacaklarını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin, "Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ceren Özdemir'in katledilmesinin herkesi derinden yaraladığını belirtti.

"AİLEYE DESTEK SAĞLIYORUZ"

Bakanlığın olayı yakından takip ettiğini kaydeden Selçuk, "Uzman ekiplerimiz ile ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Zehra Zümrüt Selçuk

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

Ordu'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in katil zanlısının cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan ve aynı zamanda özel bir dans merkezinde bale dersleri veren Ceren Özdemir'i kurs çıkışından eve kadar takip ettiği belirlenen katil zanlısı Özgür A., olaydan bir gün sonra akşam saatlerinde kıskıvrak yakalandı. Polise direnen ve iki polisi bıçakla yaralayan katil zanlısı Özgür A.'nın polis merkezindeki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Ceren Özdemir

14 YIL ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ

Polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi. Yakalanma anında 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaralayan Özgür A., 2005 yılında Ordu'da bir çocuğu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkındaki yakalama kararı doğrultunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü ele geçirildi.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Özgür A'nın cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Açıklamada, "3 Aralık Salı günü ilimiz Altınordu ilçesinde, Ceren Özdemir isimli Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yapılan kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde; öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkale uygun şahıs, ilimiz Altınordu ilçesi Otogar civarında güvenlik güçlerimizce suç aletiyle birlikte yakalanmıştır. Ö.A. isimli şüpheli, yakalanma esnasında emniyet görevlilerimize mukavemet ederek, 2 polis memuru hafif şekilde yaralamıştır. Gözaltına alınan zanlı, yapılan mülakatta suçunu itiraf etmiştir. Ö. A. isimli zanlının 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar ettiği ve arandığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili tahkikat, çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Özgür A.'nın uyuşturucu ticareti ve yaralamadan dolayı farklı zamanlarda cezaevinde yattığı belirlendi. Geçmiş yıllarda tiner kullandığı belirlenen Özgür A'nın uyuşturucu kullanmak ve sokak ticaretini yapmaktan 2011-2012 yıllarında 1 yıl cezaevinde yattığı, çıkışının ardından bir yaralama olayı sonrası yeniden cezaevine girdiği ve iki yıl cezaevinde hükümlü olarak yattığı öğrenildi.

Cezaevi çıkışının ardından başka bir suçtan 2014 yılında yeniden kapalı cezaevine konulduğu belirlenen Özgür A'nın bu yılın başında açık cezaevi kısmına geçtiği, 1 Aralık tarihinde çarşı izninde geri dönmeyerek firar ettiği anlaşıldı.

Uyuşturucu ve tiner kullandığı belirlenen şahsın sorgusu sürüyor.