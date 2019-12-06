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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel tercih sonuçları açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

06.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:02Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel tercih sonuçları açıklandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2019/6) sonuçlarına göre yapılan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

KPSS, Güncel

Kaynak: AA

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