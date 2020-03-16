Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı huzurevlerinde koronavirüse karşı tedbirler aldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle etkin mücadele kapsamında huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin dezenfekte edildiğini bildirdi.
16.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:04
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle etkin mücadele kapsamında huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin dezenfekte edildiğini bildirdi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs karşısında yaşlıların en fazla riski taşıyan grupta olduğunu belirterek, Bakanlık olarak koronavirüsle etkin mücadele kapsamında huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağladıklarını vurguladı.
Koronavirüsün bulaşma yolları ve buna karşı yapılması gerekenlere dair hazırladıkları bilgilendirme rehberini tüm huzurevlerine ulaştırdıklarını ifade eden Selçuk, alınan diğer tedbirleri şöyle sıraladı:
"Huzurevlerimize Sağlık Bakanlığının koronavirüsten korunma yolları ve yapılması gerekenler hakkında hazırladığı bilgilendirme yazıları ve afişler asıldı. Huzurevlerimizin tamamı dezenfekte edildi ve periyodik olarak dezenfekte edilmeye devam edecek. Huzurevlerimizin tamamına mücbir sebepler hariç ziyaretçi kısıtlaması getirildi. Huzurevlerine zorunlu ziyaretçi gelmesi durumunda, bu kişilerin girişlerinde ateş takibi yapılıyor. Huzurevlerinde kalan yaşlılarımıza günde 4 kez 6 saat arayla ateş takibi yapılıyor. Huzurevlerinde görevli personelimizin tamamına yapılması gerekenler konusunda eğitim verildi. Huzurevlerindeki yaşlılarımıza da virüs bulaşma yolları ve kendilerini korumak için yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme yapıldı ve eğitim verildi."
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs karşısında yaşlıların en fazla riski taşıyan grupta olduğunu belirterek, Bakanlık olarak koronavirüsle etkin mücadele kapsamında huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağladıklarını vurguladı.
Koronavirüsün bulaşma yolları ve buna karşı yapılması gerekenlere dair hazırladıkları bilgilendirme rehberini tüm huzurevlerine ulaştırdıklarını ifade eden Selçuk, alınan diğer tedbirleri şöyle sıraladı:
"Huzurevlerimize Sağlık Bakanlığının koronavirüsten korunma yolları ve yapılması gerekenler hakkında hazırladığı bilgilendirme yazıları ve afişler asıldı. Huzurevlerimizin tamamı dezenfekte edildi ve periyodik olarak dezenfekte edilmeye devam edecek. Huzurevlerimizin tamamına mücbir sebepler hariç ziyaretçi kısıtlaması getirildi. Huzurevlerine zorunlu ziyaretçi gelmesi durumunda, bu kişilerin girişlerinde ateş takibi yapılıyor. Huzurevlerinde kalan yaşlılarımıza günde 4 kez 6 saat arayla ateş takibi yapılıyor. Huzurevlerinde görevli personelimizin tamamına yapılması gerekenler konusunda eğitim verildi. Huzurevlerindeki yaşlılarımıza da virüs bulaşma yolları ve kendilerini korumak için yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme yapıldı ve eğitim verildi."
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Kaynak: AA
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Koronavirüs, Güncel
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