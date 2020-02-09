Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 yılda 2 bin 380 kişisel koruyucu donanımı denetledi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2018 ve 2019'da kişisel koruyucu donanım kapsamındaki 2 bin 380 ürünün denetlendiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, çalışanların sağlığı ve güvenliği için kişisel koruyucu donanımların piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetinin İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Uzman ekiplerce yapılan denetimlerin özellikle sanayinin yoğun olduğu, üretici ve ithalatçıların bulunduğu bölgelerde yoğunlaştığını vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"2018 ve 2019 yıllarında 733 işletmede 2 bin 380 ürün denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda, ürünlerdeki uygunsuzluk oranı yüzde 20,6 olarak belirlendi. Uygunsuz ve güvensiz ürünleri piyasaya süren işletmelere idari para cezası uygulandı. Güvensiz ürünlerin piyasaya arzı yasaklanırken toplatılmasına da karar verildi."

Can yeleği ve sporcu ekipmanları da denetleniyor

Selçuk, 1 Mayıs 2019'da "Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği"nin güncellenerek yürürlüğe girdiğini anımsatarak, kişisel koruyucu donanım kapsamında ilk akla gelen baret, toz maskesi, emniyet kemeri, iş ayakkabısı ve eldiveni gibi ürünler dışında, tüketicilere yönelik güneş gözlüğü, can yeleği ve sporcu ekipmanlarının da Bakanlık tarafından denetlendiğine dikkati çekti.

İş kazası sonucu yaralanma ve meslek hastalıkları ile kişi arasındaki son bariyerin "kişisel koruyucu donanım" olduğunu belirten Selçuk, bu yılki denetim planı, kampanya denetimleri ve bilgilendirme seminerleri ile piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam edileceğini bildirdi.

Ürün üzerinde "CE" işareti olmasına dikkat edilmeli

Kişisel koruyucu donanımlarda ürün üzerinde "CE" işaretinin ve ürünle birlikte Türkçe kullanım kılavuzunun bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Selçuk, "Vatandaşlarımız, ürünün güvenliği ile ilgili şüphelerinin olması durumunda, Bakanlık internet sayfasında bulunan şikayet ve ihbar bölümünün yanı sıra iletişim bilgileri bölümünde yer alan adres ve telefonlardan bizlere ulaşabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, işverenlerin kişisel koruyucu donanımlar konusunda dikkat etmesi gereken hususları şu şekilde ifade etti:

"İşverenlerimiz, işçilerimizin kullanacakları kişisel koruyucu donanımların seçiminde, ürünlerin yapılan işe ve standartlara uygun olmasına dikkat etmeli. İSG profesyonellerinin ve çalışanlarının görüşlerini dikkate almalı. Bakanlık olarak, iş sağlığı ve güvenliğinde de insanı merkeze alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah işverenlerimiz ve işçilerimizle el ele daha sağlıklı, güvenli çalışma ortamı oluşturacağız."

Kaynak: AA