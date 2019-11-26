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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının teşkilat yapılarında...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının teşkilat yapılarında bazı değişiklikler yapıldı.

26.11.2019 04:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 04:08Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının teşkilat yapılarında...
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının teşkilat yapılarında bazı değişiklikler yapıldı.
Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Personel Daire Başkanlığı birimi kapatılarak, Personel Genel Müdürlüğü kuruldu.
Bu kapsamda, Personel Daire Başkanı kadrosu iptal edildi, Personel Genel Müdürlüğü için 1 genel müdür, 6 genel müdür yardımcısı ve 15 daire başkanı olmak üzere 22 kadro ihdası yapıldı.
Personel Genel Müdürlüğünün teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar bu birime ait görev ve yetkiler, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli ve yetkili olan birimler tarafından yapılacak.
Kapatılan Personel Dairesi Başkanlığına tahsis edilen kadroların merkez teşkilatı bünyesinde yer alan diğer birimlere dağıtılmasında ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkili olacak.
Dışişleri Bakanlığı teşkilatındaki değişiklikler
Kararname ile Dışişleri Bakanlığının teşkilat yapısı ve hizmet birimlerine ilişkin de bazı değişikliklere gidildi.
Buna göre, bakanlık bünyesindeki İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüklerinin sayısı 9'dan 10'a çıkarıldı.
Ayrıca bakanlığın, yurt içinde dış ilişkilerin yürütülmesi açısından önem ve gereklilik taşıyan yerlerde bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın onayıyla açabileceği irtibat bürosu sayısı da 7'den 10'a yükseltildi.

Cumhurbaşkanı, CEO, Güncel

Kaynak: AA

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