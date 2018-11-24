Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" Etkinlikleri

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:36



24 Kasım 2018 Cumartesi 14:36

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Vatandaşlarımızı 81 ilde 'Kadına Şiddete Sıfır Tolerans' ilkemiz çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere katılım sağlamaya ve destek vermeye davet ediyoruz" dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde farkındalık artırmaya ve duyarlılık yaratmaya yönelik ilgili tüm tarafların katkı ve katılımları ile çeşitli çalışmalar yürüteceklerini kaydetti. Bakanlığının "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Zehra Zümrüt Selçuk, farkındalık çalışmaları kapsamında 81 ilde çeşitli etkinliklerin yapıldığını, er ve erbaşlara kadına şiddetle mücadele eğitimi verildiğini açıkladı.KÖPRÜLERE 25 KASIM'DA TURUNCU AYDINLATMABakan Selçuk; "Birleşmiş Milletler'in 2015 yılından beri yürüttüğü "Dünyayı Turuncuya Boya-16 Günlük Aktivizm Kampanyası" kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi 25 Kasım tarihinden itibaren turuncu aydınlatma ile görsellenecek" dedi.CUMA HUTBESİNDE 'KADINA YÖNELİK VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ' KONUSU ...Diyanet İşleri Başkanlığı ile de işbirliğine gittiklerini vurgulayan Bakan Selçuk, 25 Kasım haftası; Cuma hutbesinde 'kadına yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesi' konusunun ülke genelinde ele alınacağını kaydetti. Bakan Selçuk, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, bakanlıkların resmi internet sitelerinin açılış sayfalarının, günün anlam ve önemine dikkat çekmek için hazırlanan görselle açıldığını ifade etti.TREN VE GARLARDA "KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS" AFİŞLERİFarkındalık çalışmaları kapsamında, TCDD ile birlikte hareket ettiklerini söyleyen Bakan Selçuk,"Devlet Demiryolları ile yapılan işbirliği ile tren ve garlarda "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" afişlerinin yer alacağını vurguladı. Bakan Selçuk, "Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen müsabakalarda sporcularımız' Kadına Şiddete Sıfır Tolerans' yazılı pankartlar ile sahaya çıkıyor" diye konuştu.81 İLDE DE, KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE 81 ilde de, kadına karşı şiddetle mücadele konusunda farkındalığı artırmaya yönelik toplantılar düzenleyeceklerini belirten Bakan Selçuk, Kapadokya'da kadına şiddete karşı sıfır tolerans pankartları açarak pek çok turuncu balonunun havalandığını ifade etti.AVM VE KENT MERKEZLERİNE KURULAN STANTLARLA FARKINDALIK ÇALIŞMALARIBakan Selçuk, Amasya Belediye'si ile birlikte organize ettikleri etkinlik kapsamında da tarihi şehrin, güne özel turuncu ışıklandırmayla aydınlatıldığını, AVM ve kent merkezlerine kurulan stantlarla farkındalık çalışmaları gerçekleştirildiğini duyurdu.25 KASIM KAMU SPOTUCumhurbaşkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan 25 Kasım kamu spotunun da, hafta boyunca tüm ulusal ve yerel kanallarda gösterileceğini söyleyen Selçuk, bu kapsamlı çalışmalar ile toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bakan Selçuk; "Kadına karşı şiddetle mücadelede, toplumun tüm dinamiklerini 'Kadına Şiddete Sıfır Tolerans' ilkemiz çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere katılım sağlamaya ve destek vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.