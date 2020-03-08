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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anlamlı video

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı.

08.03.2020 21:21 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:24
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. " Türkiye 'nin Kahraman Kadınları" isimli videoda şehit anneleri duygularını anlattı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. Kadınlar gününde şehit anneleri de unutulmadı. "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" isimli videoda şehit anneleri duygularını anlattı. Şehit annelerinin röportajları dinleyenleri duygulandırdı.
(İHA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anlamlı video

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, 8 Mart, Güncel
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