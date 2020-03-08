Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anlamlı video
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı.
08.03.2020 21:21 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:24
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. " Türkiye 'nin Kahraman Kadınları" isimli videoda şehit anneleri duygularını anlattı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. Kadınlar gününde şehit anneleri de unutulmadı. "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" isimli videoda şehit anneleri duygularını anlattı. Şehit annelerinin röportajları dinleyenleri duygulandırdı.
(İHA)
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. Kadınlar gününde şehit anneleri de unutulmadı. "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" isimli videoda şehit anneleri duygularını anlattı. Şehit annelerinin röportajları dinleyenleri duygulandırdı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan anlamlı video
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Güncel
Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir
Güncel
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı