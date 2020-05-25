Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit yakınları ve gazileri bayramda yalnız bırakmadı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bayramda şehit yakınları ve gazilerin yanındaydı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit yakınları ve gazileri bayramda yalnız bırakmadı
25.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:31
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bayramda şehit yakınları ve gazilerin yanındaydı.

Bayramın birinci günü Türkiye genelinde bakanlığa bağlı 81 il müdürlüğü tarafından 16 bin 300 şehit yakını ve gazi ziyaret edildi. Bakanlık ekipleri tarafından, korona virüs önlemlerine dikkat edilerek gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde duygusal anlar yaşandı. Şehitlikleri ziyaret etmek isteyen şehit yakınları da bayramda yalnız bırakılmadı. Trabzon'da, 3 yıl önce teröristlerin erzak çaldığını ihbar ederek, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi de ziyaret edilen şehit anneleri arasındaydı. Bülbül'ün annesi de, şehit ailelerine verilen izni kullanarak oğlunun mezarını ziyaret etti.

Şehit aileleri ve gazilere ziyaretlerde küçük hatıralar ve plaketler de verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından şehit yakını ve gazilere yapılan ziyaretler bayram boyunca devam edecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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