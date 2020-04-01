Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Tıbbi malzeme sağlayan firmaların yıllık aidat...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Tıbbi malzeme sağlayan firmaların yıllık aidat ödemelerini yapamamaları durumunda barkodlarının pasife alınması uygulaması 1 Temmuz'a kadar durduruldu"

01.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:43
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Tıbbi malzeme sağlayan firmaların yıllık aidat ödemelerini yapamamaları durumunda barkodlarının pasife alınması uygulaması 1 Temmuz'a kadar durduruldu" - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Politika
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Politika ››Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 'Tıbbi malzeme sağlayan firmaların yıllık aidat... - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

12:03: İçişleri Bakanlığının pazar genelgesi uygulamaya geçti - Haberler 12:03: Yakıt deposunda binlerce paket sigara çıktı - Haberler 12:03: Adıyaman sele teslim...Bir evin duvarı çöktü - Haberler 11:59: Dünyada Covid-19 | Beyaz Saray sağlık ekibi açıkladı: ABD'de 100 ila 200 bin kişi ölebilir - Haberler 11:59: Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar - Haberler 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi 11:49: AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi - Haberler 10:47: Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi - Haberler 10:24: Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü - Haberler 10:20: Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi - Haberler 10:18: Koronavirüse karşı köyün tek giriş kapısı, demir kapıyla kapatıldı - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz