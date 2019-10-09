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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır.

09.10.2019 13:46Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır. Ayrıca anneye engelli maaşı bağlanmış olup, okula devam eden küçük kardeşi için de Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı sağlanacaktır. Aileye psikososyal destek hizmeti de verilecektir. Bakanlık olarak ailenin avukat desteği isteğini karşılayarak, kızımızı bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Hukuki sürece müdahil olacağız." - ANKARA

Yaşam

Kaynak: İHA

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