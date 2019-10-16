Haberler » Politika » Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı düzenleneceğini duyurdu.

16.10.2019 10:20Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı düzenleneceğini duyurdu.

Çalıştay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 17-18 Ekim tarihlerinde Ankara'daki ÇASGEM'de gerçekleştirilecek. İki gün sürecek çalıştayda Bakanlığın yoksullukla mücadele alanındaki önemli bir müdahale aracı olan sosyal yardımlar, kamu kurumları, STK temsilcileri ve akademisyenlerden oluşacak komisyonlarda ele alınacak.

Bakan Selçuk, Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı ile bu alandaki tüm paydaşları bir araya getirerek, aralarındaki işbirliğini ve ortak çözüm üretme kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Selçuk, "Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sosyal yardım programında yeni yaklaşımlar, sosyal yardım, sosyal hizmet ve istihdam bağlantısının güçlendirilmesi ana başlıkları altında sosyal yardım alanının çok boyutlu incelenmesi ve böylece geleceğe yönelik yeni hedef ve vizyonların ortaya konulması amaçlanıyor" dedi.

Bakan Selçuk, çalıştayın sosyal yardım hizmetlerinin toplumdaki dezavantajlı kesimlere daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlayacak politika ve stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını beklediklerini de vurguladı. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
12:14 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 15.45'te ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile...
12:12 AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin...
12:04 Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "(UEFA'nın 'asker selamı' soruşturması) Akla uymaz. Mantıksız...
12:00 HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran Açıklaması
11:54 Yırcalı, Türk Diasporası buluşmasında moderatörlük yaptı
11:57 Bakan Soylu: İlk yaptırımdan sonra mal bildirimimde değişiklik yok
11:47 Bakan Soylu, Cibutili mevkidaşı ile görüştü
16.10.2019 12:21:08