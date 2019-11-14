Haberler » Güncel » Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kayseri'de yaşanan olaya ilişkin açıklama - Haber

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kayseri'de yaşanan olaya ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kayseri'de iç acıtan görüntü" başlığıyla yayınlanan habere konu olan olay hakkında açıklamada yaptı.

14.11.2019 21:05 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:05Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kayseri'de yaşanan olaya ilişkin açıklama
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " 'de iç acıtan görüntü" başlığıyla yayınlanan habere konu olan olay hakkında açıklamada yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kayseri'de bir kuruluşumuzda engelli bir kardeşimize yönelik gerçekleşen kabul edilemez muamele bizleri derinden üzdü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, gözümüzden sakındığımız engellilerimize yönelik bu tip davranışları kabul etmemiz mümkün değil. Şiddet ve kötü muamele kimden ve nereden gelirse gelsin kabul edilemez. Tüm engelli kardeşlerimiz bizlere 'Rabbimizin emanetidir' bilinciyle bakanlık olarak hizmet veriyoruz. Bu bilinçten uzak personelin, engelli kardeşimize uyguladığı insanlık dışı tutumu asla tasvip etmiyoruz" denildi.
SÖZ KONUSU GÖRÜNTÜDEKİ PERSONEL VE KURULUŞ MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI
Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:
"Kurum bakımımızda olan engelli kardeşimizin durumu çok şükür iyi, sağlık durumu ile ilgili gerekli tetkikleri yakından takip ediyoruz. Ayrıca yaşanan bu olumsuz hadiseyi en kısa sürede atlatabilmesi için uzman ekiplerimiz tarafından psikososyal destek sağlanıyor. Bakanlık olarak gerekli resmi işlem ve soruşturmayı başlattığımızı, söz konusu görüntüde yer alan personel ve kuruluş müdürünün derhal açığa alındığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."
(İHA)

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:16 Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı
22:16 "Kaçış 3: Kıyamete Çağrı" oyununa Üsküdar'da gala
22:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan döner dönmez, Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi
22:14 Kazada savrulan otomobil, gözlükçüye daldı
22:14 Çavuşoğlu, finlandiya dışişleri bakanı pekka haavisto ile görüştü
21:43 ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı
20:48 İnsanlıktan utandıran görüntüler! Zihinsel engelli öğrenci, öğretmeni tarafından darp edildi
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
19:34 Son dakika: Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
18:27 A Milli Takımımız EURO 2020'de!
19:00 Karaköy'de ölü bulunan İngiliz ajanıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Eşiyle kavga etmiş
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 22:17:01