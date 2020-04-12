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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Çocuk Dostu Kitap Önerileri"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 0-6 yaş grubu çocuklar için çocuk gelişimine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilen çocuk dostu kitap önerilerinde bulundu.

12.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:20
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 0-6 yaş grubu çocuklar için çocuk gelişimine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilen çocuk dostu kitap önerilerinde bulundu.
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ailelere "çocuk dostu kitap önerileri" hazırlandı.
Açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitimin uzaktan yapılması ile birlikte, çocukların evde geçireceği vaktin verimli bir şekilde planlanmasının önemine değinildi.
Bakanlığın çocuklara okuma zevkini aşılamak, ailelere rehberlik yapmak için uzmanlar tarafından gözden geçirilerek belirlenen kitapların, özellikle bugünlerde aileler için önemli bir yardımcı kaynak olma niteliği taşıdığı ifade edildi.
Çocuk Dostu Kitaplar Projesi'nin, izolasyon günlerinde aileler ve çocuklar için çok önemli bir pedagojik hizmet olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı '100 Günlük İcraat Programı' kapsamında, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Çalışma Grubu, Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızda kalan 0-6 yaş grubu çocuklarımıza kitaplıklar oluşturmak ve ailelere rehberlik etmek için, üniversitelerden alınan görüşler ve belirlenen ölçütler çerçevesinde, Türk ve dünya edebiyatından çocuk kitaplarını inceleyerek tavsiyelerde bulunuyor.
0-6 yaş grubu arsındaki çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak, çocuk kitapları titizlikle inceleniyor. Çalışma grubu, kitapları ilk etapta evrensel ahlak kuralları, milli ve manevi değerler açısından ele alıyor. Ayrımcılığı teşvik eden ve düşmanca anlatımlar ile görsellerin kullanılıp kullanılmadığı da değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor."
"427 kitaptan oluşan listeye Genel Müdürlüğün web sayfasından ulaşılabiliyor"
Değerlendirmede kitabın kurgusunda şiddet içeren ya da şiddeti bir çözüm yolu olarak gören bir içeriğin bulunup bulunmadığının da incelendiği belirtilen açıklamada, "Yine önemli ön eleme unsurlarından biri de kitabın müstehcenlik ve cinsel istismar açısından değerlendirilmesi. Hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi olumsuz davranış modellerinin kitapta ne şekilde ele alındığı da değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, değerlendirme yapılırken yaş ve gelişim düzeyine göre kitapların farklı doku ve zeminde olmasının, çocuğun kolay kavrayabileceği boyutta bulunmasının ve çocuk tarafından sayfaların kolay çevrilebilmesinin de önem taşıdığı belirtildi.
Kitapların, çocukların psikososyal gelişimlerine katkısının yanı sıra dil bilgisi kuralları açısından da değerlendirildiğine işaret edilerek, tüm bu kriterlerin, çocukların psikososyal gelişimine katkı sağlaması ve ailelere yol göstermesi açısından tek tek ele alındığı kaydedildi.
Listede yer alan bazı kitaplar da şu şekilde:

"Bu Hayvanlar Nerede Yaşar, İlk Kelimelerim, Meraklı Baykuş Taşıtları Öğreniyor, Sevimli Kedi Evini Keşfediyor, Uyku Zamanı, Annem ve Ben Çok İyi Arkadaşız, Balık Noni ve Sevimli Dostları, Sobe! Uyku Zamanı, Bir Kudüs Masalı, Taş Masallar, Mutlu Suaygırı, Hortumuma Çörek Kaçtı!, Bir Çizgi, Bir Renk, Bir Ses, Ben Bir Çiftçiyim, Beklenmedik Misafir, Canım Arkadaşlarım."
Değerlendirmesi yapılan ve 427 kitaptan oluşan listeye Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfasındaki "https://www.ailevecalisma.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-dostu-kitap-listesi/" linkinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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