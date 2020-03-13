Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Selçuk: " Özel Kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinde, 16 Mart'tan itibaren tatil ilan edildiğini duyurdu.
13.03.2020 02:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 02:04
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinde, 16 Mart'tan itibaren tatil ilan edildiğini duyurdu.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Tip Koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yapılan çalışmalarımız kapsamında, Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir" dedi. - ANKARA
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Tip Koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yapılan çalışmalarımız kapsamında, Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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