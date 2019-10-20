Aile Danışmanı ve Sosyolog Tepe: "Mutlu olmak için anı yaşayın"

Aile Danışmanı ve Sosyolog Filiz Tepe, "Hem ruh sağlığımız hem de çevremizle iyi iletişim kurmak için geçmişe takılmak ve gelecekten endişe duymak yerine 'şimdi' ve 'burada' olmak gerekiyor. Mutlu olmak için anı yaşayın" dedi.



Başakşehir Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) tarafından başlatılan "Bilinçli Aile İdeal Toplum Söyleşileri" kapsamında Akif İnan Bilgievi'nde düzenlenen "Aile İçi İlişkilerde İletişim Semineri"ne Başakşehirli ebeveynler katıldı. Seminerde konuşan Aile Danışmanı ve Sosyolog Filiz Tepe, sağlıklı iletişimi birlikte yaşama sanatı olarak tanımladığını belirterek, "Sağlıklı ilişkiler kurmak için öncelikle bireylerin sağlıklı olması gerekiyor" dedi.



Geçmişe takılmak ve gelecekten endişe duymak yerine şimdi ve burada olmak gerektiğinin altını çizen Tepe, sözlerine şöyle devam etti:



"Kişinin kendini tanıyabilmesi, öncelikle kendini sevmesi ve kendisiyle yüzleşme cesareti göstermesiyle mümkündür. Kişinin en önemli ilişkisi kendisiyle kurduğu ilişkidir. Kendilik yolculuğu ise kişinin bizzat kendisini değerli ve şefkate layık olarak hissetmesiyle başlar. Zira bizim kendimize vermediğimiz kıymeti kim bize verebilir ki? Bizler saçını süpürge etmenin makbul sayıldığı, kan kusup kızılcık şerbeti içtim demenin güçlü, fedakar kadın olarak kabul edildiği bir coğrafyanın çocuklarıyız" diye konuştu.



"Çoğunlukla bodoslama yaşıyoruz"



Birbirini anlayan, duyan, dinleyen ve hisseden bireylerin ilişkisinin özünde güven ve paylaşmanın olduğunu dile getiren Tepe, "Kendisini tanıyan sağlıklı birey duygularının, isteklerinin, hayattan ve karşısındakinden beklentisinin farkındadır. Bizler çoğunlukla bodoslama yaşayıp anlık düşüncelerle hayata dair büyük kararlar alabiliyoruz. Özellikle evlilik gibi önemli kararlarda sadece sevdik, sevdalandık şarkılarıyla yola çıkıldığında sonrasında işler beklediğimiz gibi yürümüyor. İşte tam da bu noktalarda kişinin kendisini tanıması, hayattan, eşinden beklentilerinin ne olduğunu fark etmesinin önemi devreye giriyor" ifadelerini kullandı.



Başakşehirli çiftler tarafından ilgiyle takip edilen program, Aile Danışmanı Filiz Tepe'nin katılımcıların sorularını cevaplandırmasıyla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA