Aile Destek Merkezinde Miraç Kandili Programı

Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde Aile Destek Merkezi öğretmen ve öğrencileri tarafından Miraç Kandili
programı düzenlendi.
Ağrı- İran
kara yolundaki Doğubayazıt Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren 3. Aile Destek Merkezindeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan Mevlit-i Şerif ile devam eden programda, 4-6 yaş aralığındaki Kur'an Kursu öğrencileri de ilahiler ve şiirlerden oluşan bir gösteri sundu.
Kursiyerler ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği program, yapılan ikramlarla son buldu.
Aile Destek Merkezi Müdürü Aynur Aydın
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programa katılımın yoğun olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.
Merkezlerinde milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirdiklerini anlatan Aydın, "Biz Müslümanlar için manevi değeri çok yüksek olan Miraç Kandili'nde bu denli başarılı program düzenleyen öğretmenlerimize, öğrencilerimize, katılım sağlayan ailelerine ve tüm kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.
Doğubeyazıt, Ağrı, Miraç Kandili, Güncel
Kaynak: AA