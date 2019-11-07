Aile dostu belediye

Urla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 3-6 yaş arası çocukları olan annelere yönelik "Anne Destek Programı" düzenleniyor.

Urla Belediyesi Semt Merkezleri'nde gerçekleşen program 13 hafta sürecek. Verilen eğitimde annelere bedensel ve zihinsel gelişimden, empati ve öfke yönetimine kadar bir çok konu hakkında bilgilendirme yapılıyor. Belediyemiz olarak hem kadınlarımıza, hem çocuklarımıza hem de gençlerimize birçok farklı alanda kurslar veriyoruz diyen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz; "AÇEV ile işbirliğimiz kapsamında kadınlarımıza annelik yolculuklarında destek olmaya devam ediyoruz. Sadece bu konuda değil, birçok alanda kadınlarımızı destekliyor, sosyal ve ekonomik hayatta yer almaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.