Bağcılar Belediyesi
tarafından "Aile Hayatında Kadın ve Erkek Nasıl Olmalı?" konulu seminer düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde konuşmacı olarak yer alan Uzman Psikolog Nejla Avcı ve Klinik Psikolog Kübra Kabakaş, "Ailede anne ve babanın rolleri, sorumlulukları ve yapması gerekenler" başlıklarını ele aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Avcı, erkek ve kadından biri olmazsa diğerinin var olmasının mümkün olmadığını, birinin varlığını sürdürebilmesi için diğerine ihtiyacı olduğunu belirtti.
Avcı, birçok vakayla karşılaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Buraya gelen kadınların çoğu evinin yükünü tek başına kaldıramadığından yakınıyor. Evdeki bütün işleri anne mi yapmalıdır? Tabii ki hayır ama bunları karşınızdakine nasıl söylediğiniz önemli. Erkekler de evin içinde bir şeylerin kontrolünü almalıdırlar. Bir şey lazım mı' diye sorunca, 'Evet şunu götürebilirsin' diyebilirsin. İş bölümünü en başında bu şekilde oturtmamız gerekiyor. Sert bir dille konuşursanız hem karşınızdaki insan bunu kabul etmez hem de evinizde huzursuzluk çıkar."
Kabakaş ise, sağlam aileyi oluşturan sağlam bireylerin çocuklukta verilen eğitim sayesinde mümkün olacağına dikkati çekerek, anne ve babaların çocuklarına karşı ifadelerine dikkat etmeleri gerektiğini aktardı.
Çocukların hayatlarının her alanında bu söylemlerin etkili olduğunu belirten Kabakaş, "Anne
baba söylemleri ileride bu çocukların eş seçiminden meslek seçimine kadar her alanını etkiliyor. 0-7 yaş arasında az çok kimlikleri oluşmaya başlıyor çocukların." diye konuştu.
Anne,Bağcılar