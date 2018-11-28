Aile Hekimi, Cumhurbaşkanına Hakaret Suçlamasıyla Tutuklandı

HATAY'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan aile hekimi Ç.F., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya
ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Ç.F.'yi, sosyal medya hesabı üzerinden ve kamuya açık alanlarda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına aldı. Şüpheli, emniyette ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
- Hatay
Cumhurbaşkanı,Hatay
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:03