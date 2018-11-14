Aile Hekimlerine İyi Haber

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Şenol Atakan, aile hekimlerine entegre hastanelerde nöbet yazılmasına ilişkin açtıkları davayı kazandıklarını belirterek, mahkemenin hekimlere entegre hastanelerinde nöbet yazılmasına 'dur' dediğini belirtti.
AHEF, Diyarbakır
'da aile hekimlerine uygulanan entegre hastanelerde nöbet yazılması konusunu mahkemeye taşıdı. 13 Kasım 2018'de kararını açıklayan Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi, aile hekimlerini haklı buldu. AHEF Başkanı Dr. Şenol Atakan, "Aile hekimlerimiz Türkiye
'nin dört bir yanında büyük bir özveri ile çalışıyor. Ancak özellikle son yıllarda kendi işlerinin dışındaki birçok iş yükü altında aile hekimlerimize büyük yükler yükleniyor. Bunların başında defin nöbeti ve entegre hastanelerde nöbet tutma gibi işlemler ile sayısı 200'yü bulan rapor yazma işleri geliyor. Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetlerinde önemli başarılar yakalamış aile hekimlerimizin üzerinde her geçen gün artan bu ek iş yüklerinin acilen alınmasını ve Aile hekimlerimize sahip çıkılmasını, aile hekimliğini sağlık sektöründe yeniden memnuniyet oranı en yüksek alan haline getirilmesini istiyorum. Sağlık Bakanlığımızın kısa sürede gereğini yapacağını düşünüyorum" dedi. - DİYARBAKIR
Türkiye,Diyarbakır
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:57