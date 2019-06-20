20.06.2019 13:35
Haberler»Güncel»Haber

Aile Hekimlerine Kayseri Şehir Hastanesi Tanıtıldı

Aile Hekimlerine Kayseri Şehir Hastanesi Tanıtıldı

İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen Kayseri Şehir Hastanesi tanıtım faaliyetleri kapsamında Aile Hekimlerine Kayseri Şehir Hastanesi tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğükoordinatörlüğünde yürütülenKayseri Şehir Hastanesitanıtım faaliyetleri kapsamında Aile Hekimlerine Kayseri Şehir Hastanesi tanıtıldı.

17-18-19 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşen tanıtım programına 3 ayrı grupta 97 Aile Hekimliği Merkezi Sorumlusu ve Aile Hekimleri katıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Soner Kılıç eşliğinde gerçekleştirilen programda, Aile Hekimlerine hasta yönlendirdikleri bu devasa sağlık tesisi hakkında bilgiler verildi.

Düzenli olarak yapılan tanıtım faaliyetleri ile bölgenin sağlıkta cazibe merkezi olan Kayseri Şehir Hastanesi'nin daha yakından tanınması hedefleniyor. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
19 haziran,il sağlık müdürlüğü,şehir hastanesi,kayseri,Güncel

Son Dakika Haberleri
15:48Elazığ'da yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
15:48AA'nın "Ajans Haberciliği" eğitimlerinde atölye çalışmaları başladı
15:48Bolu'dan Ankara'ya yürüyen işçilere Memur Sen'den destek
15:48EKREM İMAMOĞLU BENİM DE SAYIŞTAY RAPORUNDA BÖYLE BİR ZARAR DURUMU VAR
15:48KIRIKKALE 20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya
15:48Edirne'de minibüs traktöre çarptı 6 yaralı
15:48MANİSA İş için geldiği Manisa'da kazada öldü