Aile hekimliğine sığınan köpek kurtarılamadı

Kaynak: İHA

Aile hekimliğine sığınan köpek kurtarılamadıAmeliyat için Gaziantep'e gönderilen köpek yolda telef olduGAZİANTEP - Gaziantep'te tüfekle vurularak yaralanan ve güvenlik kameraları ile aile hekimliğine sığındığı görüntülenen sokak köpeği, önce aile hekimi, sonra da veteriner tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir sokak köpeği tüfekle vurularak yaralanmış, kanlar içerisindeki köpek Altınüzüm Mahallesi'nde bulunan Aile Hekimliğine giderek, bina içerisine girmek istemişti. Bu arada kendisini gören insanların korkması üzerine kapıyı kapattığı köpek ise kapının önünde ise yere uzanarak yardım beklemişti. Hayvanın zor durumunu gören aile hekimlerinden Ahmet Velioğlu ve sağlık çalışanları klinik kapısı önünde bulunan ve kanlar içerisinde yatan köpeğe yardım elini uzatarak ilk müdahalede bulunmuştu. Kuyruk bölgesinde yaklaşık 15 adet saçma izi tespit edilen köpek, Aile hekimliğinde yapılan ilk müdahalenin ardından köpek, daha kapsamlı bir müdahale için ilçedeki barınakta bulunan veterinere getirildi. Temizlenen yara ve müdahalenin ardından acilen ameliyata alınması alınmak üzere Gaziantep'teki hayvan hastanesine götürülmek üzere yola çıkartıldı.Yaralı hayvan hastaneye yetişemeden yolda telef oldu.