Aile İçi Şiddetle Mücadele Bürosunda, çocuklar için oyun parkı kuruldu

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde, çocuklar için oyun parkı kuruldu. Gerek çocukların psikolojilerine destek verebilmek ve gerekse ileriki hayatlarında polis ve devletin resmi kuramları ile olacak temaslarında güven duygusu içerisinde olabilmelerini temin amacıyla kurulan park içerisinde, eğitici materyaller bulunuyor.

Oyun parkının kuruluş amacıyla ilgili bilgi veren Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Komiser Yardımcısı Feyza Karakuş, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında yürütülen tüm işlemlerin, tek elden profesyonel ve konusuna emsallerine göre daha hakim kurslu personel tarafından takibinin yapılması için, gerekli idari yapılanmanın Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinin aktif hale getirilerek sağlandığını söyledi.

Komiser Yardımcısı Feyza Karakuş şunları kaydetti: "6284 sayılı kanun kapsamında Şube Müdürlüğümüze intikal eden olaylar ile ilgili tarafların işlemlerini gerçekleştirilmesi için kurulan büromuz iki ayrı görüşme odasında faaliyete geçirilmiştir. Bazı zamanlarda aileler özellikle anneler büromuza çocukları yanlarında olarak müracaat etmektedir. Gerek çocuklarımızın psikolojilerine destek verebilmek ve gerekirse ileriki hayatlarında polis ve devletimizin resmi kuramları il olacak temaslarında güven duygusu içerisinde olabilmelerini temin amacıyla içerisinde eğitici materyallerin de bulunduğu bir oyun parkı Sayın Valimiz ve Sayın İl Emniyet Müdürümüzün emir ve talimatları ile oluşturulmuştur. Bu alanda ailelerin işlemleri yapılırken çocuklarımız sivil kıyafetli polis abla ve ağabeyleri ile oyunlar oynamaktadır. Vatandaşlarımıza sizin aracılığınız ile bizlere her daim ulaşabileceklerini kendilerini muhakkak yardımcı olacağımızı da iletmek istiyoruz. Teşekkür ederim."