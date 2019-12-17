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Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı

Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı.

17.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:44Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı
'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı.
Valilik Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2020-2021 yılları "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" ile yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla yapılan ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Taşbilek, burada yaptığı konuşmada, kadının ailenin temeli olduğunu söyledi.
Kadını hak ettiği, layık olduğu değerle buluşturabilme noktasında eş ve baba olarak sorumlulukları bulunduğunu vurgulayan Taşbilek, şunları kaydetti:
"Kadın, anne dediğimiz varlık hangi açıdan bakarsak bakalım bizim için en aziz, en kutsal varlıklardır. Kadına gelen zararı önleme, hakkını, hukukunu koruma noktasında devletimizin bütün kurumları bir ve beraber hareket ediyor. Hep birlikte bu konuyu önleyeceğiz ve bu sıkıntıdan toplumumuzu temizleyeceğiz. Dinen baktığımızda değerlerimizde, millet olarak baktığımızda töremizde bizim için kadın çok kutsaldır. Kadınlarımızın kılına gelecek, ruhunu incitecek zarar hepimizi incitecektir. Bu toplantıdan çıkaracağımız sonuçlarla toplumumuzda değişik farkındalıklar oluşturarak kadına yönelik şiddeti bertaraf edeceğiz."
Toplantıya, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve diğer ilgililer katıldı.

Gümüşhane, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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