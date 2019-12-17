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Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı

Bayburt'ta Vali Cüneyt Epcim başkanlığında, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı.

17.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:26Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı
'ta Vali Cüneyt Epcim başkanlığında, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı.
Valilik Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2020-2021 yılları "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" ile yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla yapılan ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Epcim, burada yaptığı konuşmada, çok daha güçlü bir şekilde aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusunda ülke düzeyinde kamu ve sivil toplum kuruluşları ile toplumun tüm kesimlerinin destekleriyle sorunun çözümü noktasında gerekli adımların atılacağını söyledi.
Vali olarak şiddet eğiliminde olanlar ya da mağdurlarla yüz yüze görüşmeyi sorumluluk olarak üstlendiğini dile getiren Epcim, "Aynı şekilde İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz, İl Sağlık Müdürümüz ve ilgili kamu kurumlarımızın en üst düzeydeki yöneticileri fiziki ya da psikolojik şiddet mağduru vatandaşlarımızla bire bir görüşmeler gerçekleştirerek gereken tedbirleri alacak, ilgili kamu kurumlarımız doğrudan görüşmeler içerisinde olacak." dedi.
Epcim, aile içi ve kadına yönelik bir ihbar ulaştığında konunun üzerine giderek çözüme kavuşturacaklarını sözlerine ekledi.

Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel

Kaynak: AA

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