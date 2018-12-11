Aile Katliamı Yapan Adam Yakalanacağını Anlayınca...

Osmaniye
'nin Dereli
köyünde eşini ve oğlunu öldüren, üç çocuğunu da yaralayan şahıs, saklandığı dağlık alanda jandarmayı karşısında görünce intihara teşebbüs etti.
Gece saatlerinde merkeze bağlı Dereli köyünde eşi ve bir oğlunu öldüren, 3 çocuğunu da yaralayan 58 yaşındaki K.E., olaydan sonra kaçıp saklandığı dağlık alanda jandarmaya yakalanacağını anlayınca olayda kullandığı silahla kafasına ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Yaralı K.E. hemen Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma
ve özel harekat timleri hastane önünde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Kemal Ergi'nin Osmaniye devlet hastanesinde tedavisi sürüyor.
(İHA)
Osmaniye,Dereli
11 Aralık 2018 Salı 08:26