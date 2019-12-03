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Aile kavgası ihbarına giden polis, silahını alan kişi tarafından vuruldu (2)

BURSA VALİSİ CANBOLAT VE EMNİYET MÜDÜRÜ ASLAN, HASTANEYE GELDİKavga ihbarına giden polis memuru Alaattin Özdemir'in tabancasını belinden alan kişi tarafından başından vurulmasının ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile birçok şubede görevli polis...

03.12.2019 23:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:09Aile kavgası ihbarına giden polis, silahını alan kişi tarafından vuruldu (2)

BURSA VALİSİ CANBOLAT VE EMNİYET MÜDÜRÜ ASLAN, HASTANEYE GELDİ

Kavga ihbarına giden polis memuru Alaattin Özdemir'in tabancasını belinden alan kişi tarafından başından vurulmasının ardından Valisi Yakup Canbolat ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile birçok şubede görevli polis müdürleri, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Hastane başhekiminden bilgi alan Vali Yakup Canbolat, hastane çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Olayın iki aile arasında, adi bir kavga olduğunu belirten Canbolat, ailelerin bir tanesinin olay yerinden ayrılıp karakola gittiğini, polisin diğer aile ile ilgili işlem yaptığı sırada olayının gerçekleştiğini ifade etti.

"POLİSİMİZİN BELİNDEN SİLAHINI ALIP ATEŞ EDİYOR"

Vali Canbolat, polisin sağlık durumunun ağır olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ameliyattan çıktı. Allah'tan şifa diliyoruz. Yıldırım ilçesi, Yavuzselim Karakolu'na yapılan bir aile kavgası ihbarı çerçevesinde ekiplerimiz, oraya gidiyor. İlgili faili ikna etmeye çalışırken polisimizin belinden silahını alıp ateş ediyor; tam tespit edilemedi. Bunun üzerine polis memurumuz Alaattin Özdemir, beyninden, kafasından ağır yaralanıyor. Acilen buraya getirildi ve ameliyata alındı. İlgili fail şuan, gözaltında. Elim, acı bir olay. Allah'tan şifa diliyoruz ama durumu ağır gözüküyor."

Berktuğ ÖNCÜ-Semih ŞAHİN/BURSA, -



Bursa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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