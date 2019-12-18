Tokat Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen konferans İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Aile" konulu sinevizyon gösterimi sunuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili "Aile Okulu" projesi ile ilgili yaptığı açılış konuşmasında proje kapsamında 20 bin aile hedefine şubat ayı gelmeden ulaşılacağını söyledi. Sayın Bilgili konuşmasında Aile bütünlüğünün önemine dikkat çekerek, "iki yarımdan bir bütün haline gelen, birbirini örtüp koruyan, muhafaza eden bu beraberliğe insanlığın yaratıldığı günden beri aile denir. Bizim Allah'ın kulları olarak sorumluluklarımız vardır. Sorumluluklarımızdan birisi de iyilik yapmaktır. Biz Allah'ın kullarına nasıl davranıyorsak unutmayalım ki; Allah'ta bize öyle davranır. İnsanlara iyilik yapmak, toplumdaki aksaklıkları en aza indirmek gayesiyle gerçekleştirdiğimiz "Diyanet Tokat Aile Okulu" programı merkez ve ilçelerde bugün itibariyle onuncu haftasını doldurdu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diyerek konuşmalarını bitirdi.

Programın devamında "Aile Olmak, Aile Kalmak" konulu konferansını yapmak üzere İl Müftümüz Prof. Dr. Şahin Güven kürsüye geldi. Sayın Güven konuşmasında "Hepinizin bildiği üzere Allah Teâla biz insanları erkekler ve kadınlar olarak yarattı. Allah'ın varlığına ve birliğine delalet eden hususlardan birisi de bizlerin eşler olarak yaratılmış olmasıdır. Öyleyse eşler öncelikle kendilerini yaratan Rabbimiz'e karşı kulluk görevini yerine getirmeliler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: "Allah Teala'nın varlığına, birliğine, kudretine ve yüceliğine delalet eden hususlardan birisi de kendilerinde huzur ve sükun bulasınız diye türünüzden eşler yaratmış olmasıdır. Sizin aranıza sevgiyi ve merhameti koyan da O'dur." Yani Allah Teâla birbirimizle huzur bulmak için bizi kadınlar ve erkekler olarak yarattı. Allah (cc) Kur'an-ı Kerim'de kendisini "Vedûd" olarak isimlendiriyor. Çokça seven ve çokça sevilen demektir. Allah bize sevmeyi vermeseydi, sevmeyi var etmeseydi biz kimseyi sevemezdik. O'nun var etmesi sebebiyle biz sevgi nedir, huzur nedir biliyoruz, anlayabiliyoruz. Öyleyse karı-koca birbirinin huzur ve sükun kaynağı olacak.

Sayın Güven konuşmasının devamında: "Aileler yeni tanışırken, yuva kuracak olan aile adaylarına, özellikle dini ve ahlaki açıdan geleneklerimiz, göreneklerimiz ve değerlerimiz hakkında eğitim vermemiz lazım. Aile ve Dini Rehberlik Bürolarına bu eğitimi almak için evliliğin ilk aşamasında değil de maalesef iş işten geçtikten, huzursuzluklar had safhaya çıktıktan sonra evliliğin son aşamasında müracaat ediliyor. Aileye önem vermeliyiz. Çocuk eğitimine önem vermeliyiz. Bugün çocuklarımızın akademik geleceği için elimizden geleni yapıyoruz ama çocuklarımızın ahlaki geleceği için aynı duyarlılığı göstermiyoruz.

Evimizde mutluluğun yolunun şunlar olduğunu bilmeliyiz; Anne ve Baba'nın Allah'ın koyduğu aile kuralları ve hukukuna uymak zorunda olduğunu, bu kuralları nasıl hayata geçireceğini bize örnek olarak uygulayan Hz. Peygamberimizin hayatına bakarak öğrenmesi gerekir. İslam'ı bütün olarak yaşamadığımız sürece ailede sorunlar devam eder. Bu sorunları Ailemizde sevgi dilini kullanarak ve fedakârlık göstererek aşabiliriz" diyerek konuşmalarını bitirdi.

Programla ilgili düşüncelerini aktaran Tokat Valisi Dr. Sayın Ozan Balcı, konuşmasında ailenin toplumun temeli olduğunu söyledi. Ailede huzur olmayınca mutluluğun olmayacağını belirten Vali Dr. Ozan Balcı, "Aileye adalet, merhamet, vicdan, fedakarlık hakim olmalı. Ama aileler helal lokmayla inşa edilmeli. Helal lokmayı çok önemsiyorum. Bizim dinimiz, inancımız kul hakkı üzerine kurulu. Bir insanın kalitesini belirleyen ölçütler vardır. Bir kadının ya da bir erkeğin kalitesini, toplumdaki yerini, birbirimize karşı davranışlarımız belirler. Bizim birbirimize karşı davranışlarımız kaliteli ise bu bizim durumumuzu, medeniyetimizi ve toplumdaki yerimizi gösterir." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 'Aile Okulu' eğitimine katılan kursiyere belgeleri Tokat Valisi Dr. Sayın Ozan Balcı ve protokol mensupları tarafından takdim edilirken ayrıca katılımcılara kitap hediyesinde bulunuldu.

Törene Vali Dr. Ozan Balcı ve eşi Sonay Balcı Hanımefendi, Kayseri İl Müftümüz Prof. Dr. Şahin Güven, Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, protokol mensupları, Kur'an kursu öğreticileri ve kursiyerler katıldı.