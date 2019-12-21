Haberler » Yaşam » Aile Sağlığı Merkezi çevre düzenlemesi yapılıyor - Haberler

Aile Sağlığı Merkezi çevre düzenlemesi yapılıyor

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi'nin imar yolları, çevre düzenlemesi ve otopark alanı, Bilecik Belediyesi tarafından yapılıyor.

21.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:51 Aile Sağlığı Merkezi çevre düzenlemesi yapılıyor
merkez Hürriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi'nin imar yolları, çevre düzenlemesi ve otopark alanı, Bilecik Belediyesi tarafından yapılıyor.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleritarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Sağlık Merkezinin imar yolları, otopark ve çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Muhsin Yazıcıoğlu ve Yaşam Merkezi'nin yanındaki alanda Ocak ayında temelleri atılan Aile Sağlığı Merkezi'nin, kısa bir süre sonra hizmete açılması planlanıyor. - BİLECİK

Fen İşleri Müdürlüğü, Hürriyet Mahallesi, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

11:24   Diyabet hastalarına "yanınızda ayna taşıyın" önerisi - Haberler
11:22   AK Parti'li Canikli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
11:18   Konya'da jandarmadan kumar operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
11:16   Masa Tenisi Gençler Kategorisi müsabakaları sona erdi - Haberler
11:15   Rektör Kapu'ya bir destekte Başkan Çalkın'dan geldi - Haberler
10:58   Yerli otomobilin ebatları hakkında yaşanan tartışma, Bakan Varank ve takipçisi arasında eğlenceli bir diyalog yaşanmasına sebep oldu - Haberler
10:26   Türkiye'nin en hızlı akan nehriydi şimdi ise göle döndü - Haberler
10:10   Okyanustaki Türk gemisinde dehşet: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
10:05   Bakan Gül'den tarikat liderinin elini öptüğü görüntüyle ilgili bir açıklama daha! - Haberler
09:54   Birilerinin kendilerini takip ettiğini söyleyen çift, sırra kadem bastı - Haberler
21.12.2019 11:31:00