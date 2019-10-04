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Aile sağlığı merkezi için evini bağışladı

Isparta'da kadın hayırsever, 30 yıldır yaşadığı evini aile sağlığı merkezine dönüştürülmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne bağışladı.

04.10.2019 21:48Aile sağlığı merkezi için evini bağışladı
Isparta'da kadın hayırsever, 30 yıldır yaşadığı evini aile sağlığı merkezine dönüştürülmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne bağışladı.
Ümmü Hanım, Modern Evler Mahallesi'ndeki evini bağışlamak için valiliğe başvurdu.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile bağışçı Ümmü Hanım arasında imzalan protokol ile devri gerçekleşen ev, tadilatın ardından aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak.
Vali Seymenoğlu, imza töreninde bağıştan duyduğu mutluluğu dile getirerek, hayırsever Ümmü Hanım'ın davranışının örnek olmasını diledi.
Ümmü Hanım'ın bağışının devlet yatırımlarına destek anlamı taşıdığını belirten Seymenoğlu, "Ümmü Hanım'ın 30 yılını geçirdiği ve bağışlamış olduğu evi, aile hekimliği birimi yapacağız. Ümmü Hanım'ım ismini vereceğiz. Merkezde ilk etapta en az iki aile hekimimizin görev yapmasını planlıyoruz." diye konuştu.

Ömer Seymenoğlu, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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