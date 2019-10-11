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Aile sağlığı merkezinde dehşet anları kamerada

Aile sağlığı merkezinde dehşet anları kamerada Tıbbi sekretere ve yaşlı hastaya tekme tokatlarla saldırdıİSTANBUL - Beykoz'da saldırgan şahıs, aile sağlık merkezinde görevlilere ve hastalara yumruklarla saldırdı.

11.10.2019 21:55
Aile sağlığı merkezinde dehşet anları kamerada
Tıbbi sekretere ve yaşlı hastaya tekme tokatlarla saldırdı
İSTANBUL - Beykoz'da saldırgan şahıs, aile sağlık merkezinde görevlilere ve hastalara yumruklarla saldırdı. Saldırgan şahıs kendisini engellemeye çalışan yaşlı bir adamı da attığı yumrukla yere düşürüp art arda yumruk attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Beykoz Çavuşbaşı'nda bulunan bir aile sağlık merkezine gelen şahıs, aile sağlık merkezine getirmediği çocuğu için kendi adına ilaç yazdırmak istedi. Tıbbi sekreter durumu kabul etmeyerek olay hakkında açıklama yaptıysa da şahıs ikna olmadı. Şahıs bunun üzerine tıbbi sekretere yumruklarla saldırmaya başladı. Şahıs sekretere art arda yumruklar atarken sağlık merkezindeki yaşlı bir hasta engel olmak istedi. Şahıs kendisini engelleyen yaşlı adamı yumruk atarak yere düşürdü. Ardından yere düşen yaşlı adama art arda yumruklarla saldırdı. Sağlık merkezindekilerin araya girmesiyle şahıs durduruldu. Saldırgan şahıs, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıs sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Aile sağlık merkezinde yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde saldırgan şahıs önce tıbbi sekretere yumruklarla saldırıyor. Ardından kendisini engelleyen yaşlı adamı yumrukla yere serip yerde yumrukluyor.
Aile sağlığı merkezinde dehşet anları kamerada

Beykoz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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