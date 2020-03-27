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Aile sağlığını korumak için 7 öneri

150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye'nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, aile sağılığını korumanın yollarını açıkladı.

27.03.2020 09:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:23
Aile sağlığını korumak için 7 öneri

Kişisel eşyalarınızı ayırın

Aile sağlığını korumanın en etkili yollarında biri ev içerisinde kullanılan kişisel eşyaların ayrı kullanımıdır. Ülkemizde ortak kullanımın yaygın olduğu tırnak makası, havlu ve kulaklık gibi kişisel eşyaların ayrı kullanımı aile sağlığına büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.

Sık sık evinizi temizleyin

Vücut temizliğiniz kadar, yaşadığınız evin ve odanın temizliği de aile sağlığı açısından oldukça önemlidir. Günde veya en fazla iki günde bir kere olmak üzere evinizi tamamen temizleyin.

Yeterli ve dengeli beslenin

Yeterli ve dengeli beslenmek vücut direncinizi arttırır ve hastalıklara yakalanma oranınızı düşürür. Dolayısıyla düzenli, yeterli ve sağlıklı besinler tüketerek aile sağlığınızı koruyabilirsiniz. Buna ek olarak uyku düzeninize de dikkat edin.

Vücut temizliğini ihmal etmeyin

Tüm aile fertlerinin sık sık duş alması, el ve yüz temizliğine dikkat etmesi ve düzenli olarak tırnaklarını kesmesi aile sağlığını koruyacak bir diğer önlemdir.

Fiziksel etkinlikler yapın

Aile sağlığınızın korumanın bir diğer yolu da düzenli spor yapmak veya çeşitli fiziksel aktivitelere katılmaktır. Bu sayede vücut direnciniz yükselecek ve bağışıklık sisteminiz kuvvetlenecektir.

İçtiğiniz suya dikkat edin

Aile sağlığınızı korumak için tükettiğiniz suyun yeterli PH değerinin yüksek olmasına dikkat edin. Ayrıca evinize küçük maliyetlerle kurabileceğiniz arıtma sistemleri ile aile sağlığınıza katkıda bulunabilirsiniz.

Evsel atıklardan kurtulun

Aile sağlığını korumanın bir temel yöntemi de evsel atıkların uzun süre bekletilmemesidir. Evsel atıklarınızı sık sık evinizin dışına çıkararak mikrop ve bakterilerin yayılmasını önleyeceğinizden tüm aile fertlerinin sağlıklı kalmalarına yardımcı olacağınızı unutmayın.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Güncel

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