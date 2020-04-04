Aile sağlık merkezinde hemşireye saldırıp, camları kırdı

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki, aile sağlığı merkezine gelen D.Y. adlı kadın, hemşire Aslı Kavuklu'yu darbedip, hakaretler yağdırdı. Merkezin camlarını kıran D.Y., darp raporu alan Kavuklu'nun şikayeti üzerine gözaltına alındı. D.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Bayraklı 5 Nolu Alpaslan Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. D.Y. isimli kadın, çocuğunun periyodik raporunu, kendisinin aile hekimi olmamasından dolayı vermediği için mahkemelik olduğu Dr. Özgür Akkoç'un görev yaptığı merkeze gitti. D.Y., davada şahitlik yapan hemşire Aslı Kavuklu'nun odasına yöneldi. İddiaya göre sağlık merkezi çalışanlarının engellemesine rağmen Kavuklu'nun üzerine yürüyen D.Y., onu darp etti. Hakaretler savurup, merkezin camlarını kırdı. D.Y., merkezden ayrılırken, boynuna darbe alan Kavuklu, darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu. Gözaltına alınan D.Y., polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ

8 yıldır aynı yerde görevli olduğunu anlatan hemşire Aslı Kavuklu, "Daha önce hekimimize hakaret eden ve onunla davası olan bir hastaydı. Ben davada şahit olduğum için bana saldırdı. Saldırmak için gelmiş. Arkamdan gelip saldırdı. Darp raporu aldım. Çok üzücü bir durum. Biz tüm gün çalışamadık. Çok hastamız mağdur oldu. Takıntılı olan bu şahıs, bizim hizmet vermemizi engelledi. Şikayetçi oldum. Polislere ifade verdik. Boğazımı sıktı. Saçlarımı çekti ve bana tekme attı" dedi.

D.Y.'nin serbest bırakılmasına tepki gösteren Dr. Özgür Akkoç da birçok kez saldırı atlattıklarını belirterek, "En sonunda dünkü olayı gerçekleştirdi. Bu şahıs karakola girdikten yarım saat sonra dışarı çıkabildi. Bize tekme atan ve saldıran biri serbest bırakıldı. Sağlıkta şiddetle ilgili cezaların arttırılmasını istiyoruz. Biri hemşirenin boğazına sarılacak kadar dibimize girebiliyor. Biz izolasyondan bahsederken, bu kişi sağlıkçılara saldırıyor. Acil önlem istiyoruz" diye konuştu.

KAPIYA GÜVENLİK GÖREVLİSİ TALEP ETTİ

Aynı merkezde görevli ebe hemşire Ajda Kayrakçı ise, acilen bir güvenlik görevlisinin verilmesini isteyerek, "Doktor için güvenlik talep ettiğimiz zaman, 'aile sağlığı çalışanları ilgilensin' deniliyor. Bankalarda, okullarda, hastanelerde, hatta apartmanlarda bile güvenlik var" dedi.

27 yıllık ebe olduğunu belirten Kayrakçı, aynı kadının daha önce de 3 kez saldırıda bulunduğunu ifade edip, yetkililerden yardım istedi.

Öte yandan D.Y.'nin aile sağlık merkezinin camlarını kırdığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA