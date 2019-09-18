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Aile Şirketleri Kurumsallaşırken Nelere Dikkat Etmeli?

Finans Direktörü Ahmet Küçükkoyuncu, kuşaktan kuşağa büyüyen aile şirketlerinin kurumsallaşırken dikkat etmeleri gereken noktaları Wise TV'ye anlattı.

18.09.2019 20:32
Finans Direktörü Ahmet Küçükkoyuncu, kuşaktan kuşağa büyüyen aile şirketlerinin kurumsallaşırken dikkat etmeleri gereken noktaları Wise TV'ye anlattı.

Aile şirketlerinin büyüyüp kurumsallaştıklarında üst yönetimin şirketteki birimlere olan hakimiyetinin kısıtlandığını dile getiren Küçükkoyuncu, eski usül yönetim biçimlerinin değişmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Kurumsallaşmış aile şirketlerinin stratejilerinde esnekliğe yer olmadığını söyleyen Finans Direktörü, şirketin finansal açıdan nasıl yönetileceğinin netleştirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.
Küçükkoyuncu, aile şirketlerinin kurumsallaşırken ana faaliyetlerinden sapmamalarının daha doğru olduğuna işaret etti.
Aile Şirketleri Kurumsallaşırken Nelere Dikkat Etmeli?

TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

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