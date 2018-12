Aile Sırları" Oyununun Gala Gösterimi Yapıldı

07 Aralık 2018 Cuma 15:28



07 Aralık 2018 Cuma 15:28

Yönetmenliğini Bilge Emin'in üstlendiği "Aile Sırları" oyunu, gala gösteriminde izleyiciyle buluştu. Mecidiyeköy 'deki Cevahir 2 Sahnesi'nde gerçekleştirilen gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Emin, eserin Pulitzer ödüllü yazar Tracy Letts tarafından kaleme alındığını belirtti.Emin, "Bu metni seçmemin nedeni, çok evrensel bir konu taşıyor. Genelde her toplumda görülen, ailedeki bir üyenin hastalığı ya da vefatından sonra ailenin geri kalan üyelerinin birbiriyle hesaplaşmasını ve aslında saklanan gerçeklerin yüzüstüne çıkmasını konu alıyor." dedi.Bilge Emin, bu eseri İstanbul Devlet Tiyatrosu 'nda sahnelemenin büyük bir şans olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:"Çünkü büyük bir prodüksiyon istiyor. Kalabalık bir ekip var. Oyuncu kadrosu 12 kişi. Çok güzel bir süreç geçirdik ekiple. 2 ay gibi bir süre çalıştık. 27 Nisan 'da prömiyerini yapmıştı. Oyunumuz dram ağırlıklı ama yer yer ağlarken güldüren bir durumu da var. Hayatın gerçeği de bu. Hep gördüğümüz bir şeydir, ölümlerin ardından bile gülünmesi. Komik fıkralar anlatılır. Burada, o dramatik havayı belli unsurlarla kırmaya çalıştı, reji ve konsept açısından. Çok güzel bir oyuncu ekibi var. Yönetmen olarak çok şanslı sayılırım. Uyumlu bir çalışma oldu. Herkesin birbirine saygı gösterdiği sevdiği ve sahip çıktığı bir oyun oldu. Umarım bu seyircimize de geçer ve oyunun ömrü uzun olur."Seyircilerin oyuna büyük ilgi gösterdiğini, biletlerin satışa çıkar çıkmaz bittiğini dile getiren Emin, "Toplumun her kesimine hitap ediyor. Herkes kendinden bir şey buluyor. Oyunun hikayesi de çok sürükleyici. Ne olacağına dair de seyircide merak uyandırıyor." diye konuştu."Her oyuncunun eline her zaman böyle fırsatlar geçmeyebilir"Başrol oyuncusu Hülya Gülşen de her ailede sırlar olduğuna değinerek, "Aile sırları tam olarak bir aile draması. Filme de uyarlanmış. Hatta filminde, Meryl Streep ve Julia Roberts gibi çok önemli oyuncular oynamış." dedi.Oyunda ilaç bağımlısı bir anneanneyi canlandırdığını kaydeden Gülşen, şöyle devam etti:"Zor ve yoğun bir karakter. Bunu çalışmak benim için büyük bir keyifti. 36 yıllık tiyatro mesleğimde, beni heyecanlandıran, korkutan ve daha fazla çalışmamı sağlayan bir rolle karşılaştım. Aslında isteğim ve hedefim de buydu. Böyle bir ekiple bu metni çalışmaktan son derece mutluyum. Müthiş bir ekip çalışması oldu. Işığı, dekoru, reji ekibiyle gerçekten çok talihli bir buluşmaydı bu. Çünkü zor bir metin. Tipleri oynamıyoruz. Gerçekten yaşayan karakterleri oynuyoruz."Yaklaşık 2,5 saat süren iki perdelik oyunun dekorunu Behlüldane Tor, kostüm tasarımını Fatma Öztürk, ışık tasarımını Önder Arık, müziklerini Berkay Yiğitaslan, dramaturgunu ise Günay Ertekin yaptı.Eserde, Gülşen'in yanı sıra Mine Tüfekçioğlu , Engin Delice , Şamil Kafkas, Zeynep Köse, Esra Yaşar Sibel Yıldırım , Begüm Mısırlı, Emre Yeşilöz , Tuba Gürzumar, Cem Sürgit ve Ömer İvedi rol aldı.Oyunun konusu kısaca şöyle:"Babalarının evden ayrıldığını ve kendisinden haber alınamadığını öğrenen üç kız kardeş, ilaç bağımlısı annelerine destek olmak için eve dönerler. Ancak büyüdükleri yuvaya geri dönerken hayatlarına giren sadece yeni insanlar değil, aynı zamanda geçmişlerinde iz bırakan sıkıntıları ve yeni hayatlarındaki problemleri de beraberlerinde getirirler."