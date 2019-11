Aile ve toplum Belçika'da konuşuldu

Belçika'da konferansa katılan Avukat Yazar Hayati İnanç, "Annenin kıymetini unuttuğumuz gün iflas ederiz. Evlat annenin eseridir, babaya düşen problem olmamak" dedi.



Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Anvers teşkilatı tarafından düzenlenen Dil ve Kültür ekseninde "Kimlik Bilinci Konferansı'na Avukat Yazar Hayati İnanç katıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği konferansta İnanç'ı dinlemeye gelenler izdihama neden oldu. Onlarca kişinin ayakta izlediği İnanç, "Bazen gurbet vatan olur, bazen de evin gurbet olur, ben gurbete çıkmadım bugün, vatana geldim" diyerek başladığı konuşmasında aile ve annenin önemine vurgu yaptı.



"Annelik dünyanın en ağır işidir"



Hayati İnanç, "Aile anne demektir. Eğer annede bir zaaf olursa bizi hiçbir şey kurtaramaz. Annelik dünyadaki en ağır iştir. Ana okulunda ana yok, huzurevinde huzur yok. Ana okulunda yetişen çocuk yaşlanınca seni huzur evine yerleştirir. Erkek dediğin yirmisine kadar annesinin, yirmisinden sonra da hanımının eline bakan bir zavallıdır. Evlat annenin eseridir" diyerek ailenin ve annenin önemine vurgu yaptı. Hissi ve nefsi hislerin sonunun hüsran olduğunu söyledi.



Kadına değil anneye saygı duyulması gerektiğinin altını kalın çizgilerle çizen İnanç, "Annenin kıymetini unuttuğumuz gün iflas ederiz. Evlat annenin eseridir, babaya düşen problem olmamak" ifadeleri kullandı. İnanç babanın görevini şöyle tarif etti:



"Baba lise müdürü gibidir. Dikkatli olacak. Bahçe duvarından içeriye it - kopuk sızmasın, musluklar aksın. Çatı akmasın. Finans problemi olmasın. En önemli görevi de çocukları için analarına iyi davransın"



Annelik makamının çok iyi korunması gerektiğine dikkat çeken İnanç, "Küçük yaşta kardeş çocuklar anneyi paylaşamaz. Benim annem! Benim annem! diye. Ama 30 yaşına gelince, 'Senin annen, senin annen' diye ötelemeye yani bakımını başkasına havale etmeye başlar. Çok yazık! Oysa cennet ayağının altında olan anneyle ilgilenirken, konuşurken önümüzü iliklememiz, derin saygı duymamız gerekir" ifadelerini kullandı.



"İnsan zaten ölümsüz"



"Ölüm" olayını anlatırken aslında yok olmak değil ebediyete doğmak olduğunun altını çizdi. Bir program sırasında kendisine bir spikerin "Hocam tıp ölüme çare arıyormuş ne dersiniz" şeklinde yönettiği soruya, "Anlamadım bunlar ne yapmaya çalışıyorlar. İnsan zaten ölümsüz. Benim ebedi hayatım var. Ha kaygıları dünya hayatını biraz uzatmaksa zahmet etmesinler. Dünyada bakıma muhtaç bir şekilde 300-500 yıl yaşamanın hiç de akıllıca bir iş olacağını sanmıyorum. Dünyanın yakışığı vakti gelince ölmektir" diye cevaplarken önemli olanın o hayata hazırlıklı gidebilmek olduğunun altını çizdi.



"Biz ölüme nişanlandık"



Bir süre önce geçirdiği bir kalp krizinden sonra kalbine takılan stenti kastederek, "O yüzük gibi bir şey, yani nişan yüzüğü gibi. Biz ölüme nişanlandık" diyen İnanç, "Düğün de her an olabilir. Düğüne de bekleriz. Katılamasanız bile bir Tebareke'yi hediye olarak yollarsınız herhalde" diyerek ölümden bahsederken dahi insanları esprileri ile gülümsetti.



Vasiyet eser



Kalp doktorunun kendisine; 'vasiyetsiz ölenleri öbür dünyada konuşturmuyorlar' dediğini hatırlatan İnanç "Benim de sizlere bir vasiyetim olacak" diyerek salondakilere İmamı Gazali'nin "Kıyamet ve Ahiret" isimli eserini, okumalarını tavsiye etti. Bunu adresinden ücretsiz olarak okuyabileceklerini de duyurdu.



"Bize aşkı anlatmaya kalkıyorlar"



Dışarıdan gelip Türkiye'de ahkam kesenlere sert tepki gösteren Hayati İnanç, "Avrupalılar gelip bize sevgiyi aşkı anlatmaya kalkıyorlar. ya siz oturun oturduğunuz yerde. Biz sizin aşktan sevgiden ne anladığınızı çok iyi biliyoruz. Siz bize aşkı nasıl anlatacaksınız. Biz aşkı sevgiyi iki cihan güneşi efendimizden öğrendik. O'nun eşi Aişe'ye karşı beslediği muhabbetten, son derece ince ve nazik davranışlardan öğrendik. Kısaca biz aşkı çok yakından gördük. Siz bize aşkı anlatamazsınız. Oturun oturduğunuz yerde" ifadelerini kullandı.



"Alçak dünya için alçaklara alçalmayın"



Türkçenin önemine ve ehemmiyetine de değinen Hayati İnanç, günümüz Türkçesiyle Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerinin eserlerinin anlaşılamamasının üzücü olduğunu belirtti. Divan edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Şair Baki'ten verdiği örnekler veren İnanç "Alçak dünya için alçaklara alçalmayın. Biz Allah'a tevekkül ettik" sözünü hatırlattı. Şairlerimiz Baki, Nabi, Şeyh Galip gibi şairlerimizi anlayabilmek için bu günkü Türkçenin yeterli olmadığını hatırlattı.



"Örf adet ve geleneklerinizi koruyunuz"



Anvers Başkonsolosu Korkut Tufan ise "Bu tür toplantılar, konferanslar yabancılaşmaya karşı önem arz etmekte" dedi. Tufan, "Bizim burada en önemli sorunumuz gençlerimizi sahip çıkmak. Gençlerimizin, örf adet kültür ve geleneklerimizden kopmamaları ve uzaklaşmamaları için çalışmalıyız. Bu arada bulunduğunuz ülkeyi uyum sağlayın ve eğitimi çok önem verin. Açık ve net söylüyorum 'Dinimiz ve Dilimizi' muhafaza etmeli, korumaları ve öğrenmeliyiz. Ana dilini sahip olmayan dinini de öğrenmesi çok zor. Geçtiğimiz günlerde Anvers Belediye Başkanı Bart de Wever ile 1 saatlik görüşme yaptım. Bu 1 saatlik görüşmemizde 45 dakikası dil konusu oldu. Anadilini hakim olmayan 2 dili öğrenmesi ve eğitimde başarılı olmasının mümkün olmadığını arz ettim. Belediye Başkanı de Wever, dil sorununa kabul etti ve dil sorununun ortadan kaldırılması için çalışma yapacağını söyledi. Dinimizi sanal alemde öğrenemeyeceğini iyi bilmeliyiz. Diyanetin imamları ve hocalarından dinimizi öğreneceğiz. El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerine hiç Belçika'dan katılan bir Türk gencimizi gördünüz mü? Yok çünkü El Kaide ve DEAŞ'a Belçika'dan katılan Türk gençleri olsun. Görevim nedeniyle birçok ülkede bulundum ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim en iyi İslam'ı yaşayan Türkiye'deki Anadolu vatandaşlarımız olmakta. Belçika'daki ırkçılığın ve İslamfobinin önüne geçebilmek için de Belçikalı dostlarınız ve komşularınız örf adet ve geleneklerinizi anlatmanızdır" açıklamasını yaptı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA