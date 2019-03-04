Aile Yaşam Merkezi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı

Kaynak: İHA

Düzenlediği çeşitli kurslar ve programlar ile Bayburtlu hanımların zamanlarını oldukça verimli geçirerek kendilerini geliştirmelerini sağlayan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de unutmadı.Aile Yaşam Merkezi tarafından kadınlar gününe özel bayanlara yönelik çeşitli etkinliklerin yer alacağı bir program düzenlenecek. Yapılan açıklamada 8 Mart Cuma günü saat 17.00'de tarihi Taşhan'da düzenlenecek olan programa tüm bayanlar davet edildi. - BAYBURT