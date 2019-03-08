Aile Yaşamında Kadının Yeri" Konferansı

Artvin
'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla "Aile Yaşamında Kadının Yeri" konulu konferans düzenlendi.
Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe
, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Ahmet Hamdi Tanpınar
Kültür Merkezinde düzenlenen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Kadınlar Günün'nün tarihi geçmişi hakkında bilgilendirmede bulundu.
İslam ve Türk kültüründe kadının baş tacı yapıldığını ifade eden Kocatepe, "Cennet kadınların ayaklarının altındadır anlayışına sahip bir toplum olarak, kadınlar bizim için çok değerlidir. Kadın erkek birbirimizin eksiğini giderdiğimiz sürece mutlu, huzurlu bir toplum oluruz. İnancımız ve fıtratımızın gereği bunu gerektiriyor. Bir gün değil 365 gün kadın haklarını savunucusu olmalıyız." diye konuştu.
Kocatepe, belediye olarak kadınlara yönelik birçok sosyal projeyi hayata geçirdiklerini anlatarak, "Kadınlarımızın kendilerini geliştirmesi, sosyal aktivitelerde bulunması için 4 hanımlar lokali yaparak faaliyete geçirdik. Yeni dönemde 3 tane daha yapmayı planlıyoruz." dedi.
"Kadınları daha çok yönetim kademlerinde görmek istiyoruz" Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Doktor Öğretim Üyesi Zeki Karakaş
da kadının insanlığın anası olduğunu ifade ederek, bir medeniyetin gelişmişlik düzeyinin kadına sağlanan imkanlar oranında belirlenebileceğini ifade etti.
"Biz kadınlara ne kadar imkan sağlıyorsak, kendimizi o kadar gelişmiş ülke adlandırabiliriz." diyen Karakaş, şöyle devam etti:
" Türkiye
'de en az bir eğitim kurumunu tamamlayan kadın oranı yüzde 82,8 bu oran erkeklerde yüzde 95'e çıkıyor. Bu da kadınlarımızın eğitim alması yönünde daha fazla teşvik edilmesinin gerekliliğini gösteriyor. 25 yaş üstü üniversite bitirmiş kadın oranına baktığımızda yüzde 13 olduğunu görüyoruz. Bu oran erkeklerde yüzde 15. Bu konuda pek çok Avrupa
ülkesinden daha iyi konumda olduğumuzu söyleyebiliriz."
Kadınların iş yaşamına katılma oranının ise yüzde 32 düzeylerinde olduğunu kaydeden Karakaş, bu oranın artırılmasının kadınların ekonomik özgürlükleri açısından önemli olduğunu kaydetti.
Karakaş, Türkiye'de çalışan kadınların ağırlıklı olarak eğitim ve sağlık sektörlerinde çalıştığını dile getirerek, yönetim kademelerindeki kadın sayısının az olmasının üzücü olduğunu kaydetti.
Kadınları daha çok yönetim kademlerinde görmek istediklerini ifade eden Karakaş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Erkeğin fark edemediği birçok inceliği kadınlar fark edebiliyor. Kadınlar yönetime kalite getirecektir ve kadınlar için pozitif ayrımcılık sağlayacaktır. Çalışan kadınların en önemli sorunları arasında ev işlerinin paylaşılmasıdır. Bu nedenle ailelerin erkek çocuk yetiştirirken daha dikkatli olması gerekiyor. Erkeklerin çalışan kadınlarla yaşamayı biran önce öğrenmesi gerekiyor. Evdeki işler kadın erkek işi diye ayrılmaz. Her konuda kadınlara yardımcı olmalıyız."
Konferansın ardından Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, Karakaş'a plaket takdim etti.
Dünya Kadınlar Günü, Artvin, Güncel
Kaynak: AA