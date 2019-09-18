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Ailecek kuyumcuya gidip, yüzük çaldılar

ADANA'da bir kuyumcudan yüzük çalan Sevil A. (51) ile kızı ve damadı yakalandı.

18.09.2019 10:14Ailecek kuyumcuya gidip, yüzük çaldılar
ADANA'da bir kuyumcudan yüzük çalan Sevil A. (51) ile kızı ve damadı yakalandı.
Olay, Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sevil A., kızı Kibar K. (19) ve Kibar'ın nikahsız eşi Şeyhmus G. (26) kuyumcuya geldi. İş yeri sahibine altın almak istediklerini söyleyen Sevil A., vitrindeki yüzüklere bakmaya başladı. Bu sırada Kibar A. ve  Şeyhmus G. kuyumcuyu oyaladı. Sevil A. da tablada bulunan bin 500 lira değerindeki yüzüklerden birini çaldı. Daha sonra şüpheliler alışveriş yapmadan iş yerinden ayrıldı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Soyulduğunu fark eden iş yeri sahibi polisi aradı. Kuyumcuya gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasından adreslerine ulaştı. Kısa sürede yakalanan şüphelilerden Sevil A. paraya ihtiyacı olduğunu, çaldığı yüzüğü kısa sürede sattığını söyledi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Şahintepe Mahallesi, Sarıçam, Güncel

Kaynak: DHA

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