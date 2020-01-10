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Ailecek Şaşkınız filmi konusu nedir? Ailecek Şaşkınız oyuncuları ve Ailecek Şaşkınız özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ailecek Şaşkınız filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ailecek Şaşkınız konusu, Ailecek Şaşkınız özeti ve Ailecek Şaşkınız oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ailecek Şaşkınız filminin detayları…

10.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:31

İzleyenleri ekrana bağlayan Ailecek Şaşkınız filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ailecek Şaşkınız filmini izleyecek olanların merak ettiği Ailecek Şaşkınız konusu nedir, Ailecek Şaşkınız oyuncuları kimler ve Ailecek Şaşkınız özeti gibi konuları inceliyoruz.

AİLECEK ŞAŞKINIZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babasının şirketinin başına geçerek CEO'luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat'ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan'dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat'ı bir hayli zorlayacaktır...

AİLECEK ŞAŞKINIZ OYUNCULARI VE KADROSU

Ailecek Şaşkınız Yönetmen: Selçuk Aydemir

Ailecek Şaşkınız Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Saadet Işıl Aksoy, Cengiz Ailecek Şaşkınız Bozkurt, Günay Karacaoğlu

Ailecek Şaşkınız Tür: Komedi

Ailecek Şaşkınız Yapım Yılı: 2017 (108 dk)

Ailecek Şaşkınız Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018 Cuma

Ailecek Şaşkınız Senaryo: Selçuk Aydemir

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Ailecek Şaşkınız filmi konusu nedir? Ailecek Şaşkınız oyuncuları ve Ailecek Şaşkınız özeti!

Selçuk Aydemir, CEO, Gündem, Kültür Sanat, Güncel


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