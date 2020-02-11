Aileden 'Egemen'i yaşatalım' çağrısı

BURDUR Bucak 'ta henüz 5 aylıkken menenjit hastalığını yenen, 1 yaşına geldiğinde ise Mikrovillus inklüzyon (kronik ishal) hastalığına yakalanan 14 aylık Egemen Özbek'in ailesi, çocuklarının tedavisi için 4 hastaneye gitmelerine rağmen çözüm bulamadı. Baba Cahit Özbek, tek isteğinin oğlunun sağlığına kavuşması olduğunu söyledi.

Burdur 'un Bucak ilçesinde lokanta işleten Cahit Özbek, 14 ay önce dünyaya gelen oğlu Egemen'i, beş aylıkken kafa kemiklerinin birleşme noktasındaki bağ dokusunun (bıngıldak-fontanel) şişmesiyle Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü, hekimlerin 'Burada imkanlarımız kısıtlı' demesi üzerine Antalya'ya getirdiğini söyledi. Cahit Özbek, Egemen'e Antalya'daki doktorların menenjit teşhisi koyduğunu, 15 gün tedavi gördükten sonra çocuğunun sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini söyledi.

ÖPÜCÜK HASTALIĞINA YAKALANDI

10 Ekim 2019'da Egemen'in bu kez şiddetli ishalinin başladığını anlatan Cahit Özbek, "Çocuğumda ishalin artmasıyla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdüm. 6 gün tedavi ettiler. Doktorlar, 'Çocuğunu daha teşekküllü bir hastaneye götürsen iyi olur' dedi. Ankara Şehir Hastanesi'ne sevkimizi yapıp, ambulansla yolladılar. Egemen, Ankara'daki hastanede 2 gün yoğun bakımda kaldı. Orada yapılan tetkikler neticesinde EBV denilen bir hastalık teşhisi konuldu. Buna halk arasında 'öpücük hastalığı' diyorlarmış. Doktorumuz, 'Bu hastalık nezle, grip gibi tedavi edilen bir hastalık değil. Kendiliğinden bol sıvı ile geçer' dedi" diye konuştu.

KRONİK İSHAL TEŞHİSİ

Cahit Özbek, Egemen'in toparladığını söyleyen doktorların taburcu edeceklerini söylediğini, aynı gece ateşinin yükseldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun üzerine bir hafta daha tedavisinin devam edeceği bildirildi. Bu durum üç kez tekrarladı. Ben çocuğumu hastaneden kendi rızamla çıkarmak istediğimi söyledim. Çünkü hiç sonuç alamıyorduk. Oradan alıp çocuğumu Burdur'daki hastaneye götürdüm, orada da sonuç yoktu. En son Antalya'ya geldim, çocuğumun üç aydır tedavisi sürüyor. 2 kez endoskopi, 1 kez kolonoskopi yapıldı. Mikrovillus inklüzyon hastalığı olduğu ifade edildi. Bu hastalığın ne olduğunu hocalara sordum. Doktoru 'Bu hastalık anne karnında başlar ikinci ayında da bebeği kaybederiz. Senin çocuğunun bu zamana kadar yaşaması mucize' dedi. Ne yapacağımızı doktora sordum, 'Bu şekilde devam edeceğiz, bizim de yapabileceğimiz bir şey yok' dedi. Doktorumuz, başka doktorlarla yaptığı görüşmelerde böyle bir hastalığın literatürde olmadığını gördüklerini söyledi. Daha önce de aynı ishal şikayetleriyle gelen bir çocuğun yakınları, İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesi'nde Dr. Çiğdem Arıkan adlı hocaya götürüp şifa bulmuş. Ben de büyüklerimizden, ağabeylerimizden yardım bekliyorum."

'MİNİK EGEMEN YAŞASIN'

14 aylık bebeğinin sağlığına kavuşmasını istediğini söyleyen Cahit Özbek, "Egemen'i İstanbul'daki hastaneye götürebilirsem çok seviniriz. Üç çocuğum var, ikisi okula gidiyor, üçüncü çocuğumun da yaşaması için çalışıyorum. Annesi de burada. Diğer çocuklarımın bakacak kimsesi de yok, 4 aydır hiç çalışamadım. Bu dönemde yakınlarım bana el oldu. Şu anda yurt dışından getirilen özel gıdalar hortumla burnundan veriliyor. Çocuğumun mamalarını hayırsever ağabeylerimiz sayesinde alabiliyorum" diyerek, çocuğunun tedavisi için yardım çağrısında bulundu.