27.06.2019 23:06
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybettiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'nın Bozova ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, dün Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Atlı ve Karaçizmeli aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Önder Atlı tedavi gördüğü, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Atlı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne kaldırıldı. Kavgada yaralanan diğer 7 kişinin tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüphelinin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Bozova , Şanlıurfa , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
23:24 Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
23:23 Kaymakamın oğlunun öldürüldüğü olayda 5 kişi tutuklandı
23:09 Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol...
23:09 Geri dönüşüm deposu alev alev böyle yandı
23:07 Platonik aşk yaşadığı kadını öldürdü, annesini ve kardeşini ağır yaraladı
23:06 Aileler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti
23:03 Kahramanmaraş'ta ilginç olay... Hararet yapan otomobile müdahale eden itfaiyeye suç duyurusu