26.06.2019 15:26
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Şanlıurfa'da aileler çatıştı, 8 kişi yaralandı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Şanlıurfa'da husumetli olan iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada, 1'i ağır 7 kişi, av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Kavgada, ev ve iş yerleri ateşe verildi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı çatışma çıktı.1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandığı çatışmada evler ve iş yerleri de yakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kasabasında yaşandı. 2 kişinin öldüğü olay sonrası aralarında husumet bulunan Karaçizmeli ve Atlı aileleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada biri ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırdı.

Kavgada tarafların birbirlerine ait iş yerleri ve evleri de ateşe verdikleri öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Olay sonrası Şanlıurfa Valiliğinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada biri ağır olmak üzere toplam 7 vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı vatandaşlarımız çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Olayın yaşandığı bölgede her türlü güvenlik tedbiri alınmış olup, başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da aileler çatıştı, 8 kişi yaralandı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi
Kaynak: İHA
Yaslıca , Bozova , Şanlıurfa , kavga , 3. Sayfa

YORUMLAR(1)
AHMET:düşmana ihtiyacımız yok. komşu komşunun düşmanı haline gelmiş.
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