Haberler » Güncel » Aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haber

Aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Beyyazı beldesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

10.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:46Aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın beldesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kız kaçırma nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile, Abdullah A'nın Örnek Mahallesi'ndeki evinin önünde karşılaşmalarının ardından tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah A, ruhsatsız tabancasıyla ateş ettiği Ömer A, Yaşar A, Hülya A. ile Hüseyin A'yı yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Yaşar A. Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki, Ömer A. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Hüseyin A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Katil zanlısı Abdullah A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Yaşar ve Ömer A. ile Abdullah A'nın amca çocukları olduğu öğrenildi.

Beyyazı, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:02  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı - Haber
17:01  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI - Haber
17:01  Polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı - Haber
17:00  3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu - Haber
17:00  Roy Hodgson: "Cenk'i yoğun bir şekilde izledik" - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
10.01.2020 17:11:24